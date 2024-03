Appello per il rifugio ’Conti’. Caccia a 12mila euro per il tetto

E’ uno dei rifugi più suggestivi di tutte le Alpi Apuane, un gioiello incastonato lungo la storica via Vandelli in quella che viene chiamata ‘la finestra’ perché qui per i viandanti si aprono panorami mozzafiato sul mare, dopo aver attraversato le cime più impervie delle montagne. Ora il ‘Nello Conti’, nella zona dei Campaniletti a oltre 1.400 metri di altezza, ha bisogno di aiuto perché c’è da rifare il tetto: una nuova copertura che protegga dal sole battente d’estate e dalla neve che qui arriva spesso e volentieri in abbondanza in inverno. Nei giorni scorsi il Cai ha lanciato una raccolta fondi online che si arricchisce del prezioso contributo e sostegno del già ministro e onorevole Valdo Spini. "Sono salito più volte al rifugio Conti, in transito per il monte Tambura – racconta l’onorevole -. Non partecipai all’inaugurazione come avevo previsto perché quella volta fui colpito da un febbrone ma ricordo gite con l’ex sindaco di Massa e accademico del Cai, Roberto Pucci, il futuro deputato Umberto Buratti, ed Enrico Montepagani. Ci ho anche dormito: era il 10 agosto, assieme al Gam, il gruppo astrofili massesi. Allora declamai l’omonima poesia del Pascoli. Stupii tutti per l’eleganza del mio pigiama. Sono disponibile per la sottoscrizione, invito tutti a partecipare perché il rifugio è un punto di forza escursionistico, ambientale e paesaggistico".

Un sostegno che in prima battuta l’onorevole Spini aveva già dichiarato in un commento a un post di Elena Mosti che rilanciava la campagna di raccolta fondi per quello che definisce un obiettivo importantissimo. "Vi ho chiesto in passato di contribuire all’acquisto dei calendari del Rifugio Nello Conti e con quei soldi si comprarono due defibrillatori – racconta Mosti –. Oggi vi chiedo di contribuire, donando quello che potete, a ristrutturare il tetto del rifugio. Servono tanti soldi, 12mila euro. E se come al solito ci mettiamo in testa di farcela ce la facciamo. Inaugurato nel 1992 il Nello Conti è un posto magico e prezioso, ed è di tutti e tutte noi. Un luogo che quando lo raggiungi passo dopo passo, dopo aver percorso la via Vandelli, ti accoglie donandoti riposo, pace ed una vista sul mare come solo da noi si può ammirare".

Dall’apertura della campagna su Rete del Dono sono quasi un centinaio i donatori per una raccolta che supera già i 4mila euro. Per partecipare basta collegarsi al sito https://www.retedeldono.it/progetto/un-tetto-il-nello-conti.