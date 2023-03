Apertura straordinaria dell’ufficio passaporti Domenica dalle 9 alle 12

La Questura di Massa Carrara domenica torna ad aprire in via straordinaria lo sportello dell’ufficio passaporti. L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire un ancor più incisivo servizio all’utenza e fronteggiare l’esponenziale crescita di istanze di rilascio del passaporto registrata su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi. Una giornata riservata a tutti coloro che non abbiano potuto prenotare l’appuntamento online e abbiano in programma un viaggio all’estero: orario dalle 9 alle 12.