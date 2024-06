Aperti sotto le stelle. Visite speciali a Mug 2 e Museo Guadagnucci con il Touring Club

La bellezza a portata di tutti con ’Aperti per voi sotto le stelle’, un’iniziativa in occasione dei 130 anni del Touring Club Italiano, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto. A Massa il palinsesto di appuntamenti si articola tra venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno alla scoperta di due luoghi speciali per la città: il Museo Guadagnucci e il Museo Mug 2.

Il 22 e 23 giugno, dalle 16 alle 19, Silvano Soldano, responsabile del Museo Gigi Guadagnucci, accompagnerà alla scoperta delle opere di questo artista massese poliedrico noto per le sue sculture e opere d’arte. La sede, nella seicentesca Villa La Rinchiosta, racchiude 46 opere in grado di documentare l’eterogeneità della sua produzione, la forza espressiva della sua scultura, le straordinarie qualità della sua lavorazione, gli esiti delle sue ricerche, che si muovono sul confine tra astratto e figurativo. Ospite d’eccezione Ines Berti, vedova dello scultore, che racconterà aspetti e aneddoti legate sia alle opere che alla vita privata dell’artista.

Venerdì 21 giugno, invece, è il giorno da segnare in calendario per scoprire il Mug 2 ospitato nel cinquecentesco Palazzo Vescovile, dedicato allo scultore Ugo Guidi. Ad accompagnare i visitatori una guida speciale, Vittorio Guidi, figlio dell’artista. La visita terminerà con l’accesso alla mostra fotografica ’Evasioni d’Oriente’ dedicata al fascino dell’esotismo in Toscana tra Ottocento e Novecento, organizzata in collaborazione con il Museo Stibbert e la Fondazione Alinari per la fotografia.

Il Tci ringrazia i due musei per la partecipazione all’iniziativa, Ines Berti, Vittorio Guidi e Silvano Sodano per la generosa partecipazione, il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’assessore alla cultura Monica Bertoneri per la preziosa collaborazione.

’Aperti per voi sotto le stelle’ è frutto della ultradecennale esperienza del progetto ’Aperti per voi’ del Touring Club Italiano che, dal 2005, si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura. Proprio per questo, per partecipare alle iniziative del 21, 22 e 23 giugno è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, così da continuare a prendersi cura dell’Italia come bene comune.