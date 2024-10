Aperti al Noa due ’Baby pit stop’ per l’allattamento al seno

Una buona notizia per le mamme. All’ospedale Apuane di Massa, infatti, sono stati aperti due ’Baby pit stop’ Unicef, vale a dire due postazioni in cui le mamme possono trovare lo spazio e la tranquillità per allattare i propri bambini anche quando si devono recare all’ospedale per visite e accertamenti.

Le due aperture si collocano all’interno dell’iniziativa ’Baby Friendly’, che vede l’ospedale massese impegnato nel percorso di ricertificazione come ospedale amico dei bambini da parte dell’Unicef.

I due nuovi ’Baby pit stop’ si trovano nella zona di attesa dell’area materno-infantile e nell’area ambulatoriale al piano terra.

Il loro scopo è accogliere le mamme che allattano o che hanno bisogno di cambiare il pannolino del bambino in un luogo protetto e disponibile, con tutti i comfort necessari. Ambienti accoglienti per la madre che allatta e per i bambini sono un requisito essenziale per le strutture che vogliono accreditarsi come ’Baby Friendly’.

"Allattare – come si legge anche sul sito dell’Unicef – è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque perché è difficile prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. I ’Baby pit stop’ Unicef, ispirati all’iniziativa omonima de ’La Leche League’, sono ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Il nome si ispira alla nota operazione del cambio gomme e del pieno di benzina che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei ’Baby pit stop’ questo... cambio riguarda il pannolino, e il... pieno è l’allattamento.