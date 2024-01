Aperte le iscrizioni per guardie ecozoofile

Guardie eco zoofile ambientali cercasi. Per il 2024 sono aperte le iscrizioni per il corso di Guardie Ecozoofile Ambientali– Odv, ’Gea-Odv’, organismi ’ente del terzo settore’, custodi dell’ambiente e degli animali, impegnati sul territorio nazionale anche in ambito zoofilo. La peculiarità dei volontari è rappresentata dalla qualifica di Agente e Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della Legge 189/2004, qualifica conseguente a verifica da parte della questura sull’inappuntabilità della condotta personale e superamento di corso specifico su materie ad hoc: Codice procedura penale, Codice penale, oltre a materie sulle norme relative ad ambiente e animali. Il corso richiede 3 ore settimanali di teoria (online) e un esame finale. Per Massa Carrara info al 336702458 (Franco Ceccarelli). "Purtroppo scarseggiano i giovani interessati – dice Ceccarelli – nonostante l’impegno minimo di tre ore a settimana e risultati qualificanti di formazione personale".

A. M. Fru.