Aperte le iscrizioni online ai corsi della scuola di musica

Iscrizioni aperte alla scuola di musica ‘Città di Carrara’ di via Pietro Tacca, accedendo al portale web Simeal procedendo con Spid, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria o carta di identità elettronica. I corsi propongono gioco musicale per i bambini dai 4 ai 5 anni, avviamento musicale per bambini di 6 anni e propedeutica musicale strumentale per bambini di 7 anni. Per gli allievi più grandi l’area classica propone corsi individuali di canto lirico, chitarra, pianoforte, sassofono, tromba, violino, mentre quella moderna corsi individuali di percussioni e batteria, canto moderno e corsi collettivi complementari di teoria e solfeggio, musica d’insieme e coro voci bianche. Gli iscritti hanno anche la possibilità di frequentare i corsi musicali inferiori per ottenere l’accesso privilegiato al Conservatorio Puccini di Spezia. Le lezioni si svolgeranno da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20. La quota annuale è di 20 euro, mentre i singoli corsi costrano: amatoriali strumento più teoria e solfeggio 580 euro, pre-accademici strumento più teoria e solfeggio700, laboratori per bambini corso musica e gioco 280, propedeutica 320; complementari di armonia (320 euro), strumento complementare (320), teoria e solfeggio (280), coro voci bianche – musica d’insieme (320).