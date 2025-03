Aperte le buste per il terzo lotto. I progetti sotto le lente del Rup

Procedono i lavori per il terzo lotto del waterfront. Ieri mattina la commissione ha aperto le buste con i nomi dei progettisti e le associate ai progetti presentati dagli architetti, che per procedura erano stati valutati senza firme in modo da non influenzare in nessun modo la scelta dei tre migliori. Adesso la palla passa al Rup che nei prossimi giorni dovrà verificare tutta una serie di requisiti necessari per poter procedere con la nomina del vincitore. La commissione giudicatrice è composta dall’architetto Anna Maria Maggiore (presidente) e dai membri architetto Nicoletta Migliorini ed Enrico Vatteroni (geometra). Si tratta di uno degli ultimi passaggi del concorso di idee lanciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale della commissaria Federica Montaresi (nella foto) di concerto con il Comune. Al progetto vincitore, a cui andranno 10mila euro, il compito di riqualificare l’area di interazione ‘porto-città’ di Marina. Il recupero dell’area individuata come lotto 3 rappresenta la completa ricucitura fra il mare e la città. Una zona che dovrà ospitare funzioni prevalentemente urbane, tra le quali lo spostamento della movida, ma anche disegnare un raccordo armonico tra via Rinchiosa, viale Colombo, l’area della Caravella, la pineta e la nuova passeggiata a mare. Il progetto vincitore dovrà realizzare anche un’area che sia attrattiva non solo per i visitatori occasionali, ma anche per i residenti, offrendo nuove opportunità di fruizione e valorizzando il contesto costiero. Il progetto dovrà integrare funzioni urbane e turistiche, prevedendo la realizzazione di nuove aree di parcheggio, connessioni pedonali e ciclabili, una riqualificazione urbanistica e un’opera iconica, un simbolo rappresentativo di Marina di Carrara nel punto di accesso principale della nuova passeggiata a mare.