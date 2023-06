Aperitivo d’’Incanto’ nella suggestiva cornice dei Ponti di Vara

Un aperitivo nella suggestiva cornice dei Ponti di Vara, una delle mete più ambite dai turisti, dove sorseggiare un vino locale o un cocktail classico abbinato ai prodotti tipici del territorio. L’aperitivo nel cuore delle cave è la moda lanciata dai fratelli Matteo e Daniela Maccianti del bar l’Incanto di Fantiscritti. Un aperitivo a chilometro zero non solo per i turisti, ma anche per tutti quei cittadini che vogliono trascorrere qualche ora lontano dalla città e godersi il panorama mozzafiato che offre la nuova terrazza dell’Incanto. "Con la nuova terrazza inauguriamo un modo alternativo di fare l’aperitivo – racconta la titolare Daniela –. Facciamo aperitivi tutti i giorni, ma il venerdì e il sabato lo abbiamo dedicato alla promozione dei prodotti locali e delle cave. Tutti conoscono il lardo di Colonnata, ma ci sono tanti altri prodotti come per esempio le salse dell’azienda agricola Fantabosco. Aperitivi che si possono personalizzare con vini locali, abbinamenti con crostini a base di lardo e salse della Fantabosco, ma anche con primi piatti. Il tutto nella pace che si gode da quassù e con una vista panoramica che comprende anche la via di lizza. E poi partendo dal nostro bar a piedi si possono raggiungere diverse mete turistiche come la cava museo, l’atelier Bedrock, la Marble tour o il Marmo tour. La visita di Cristina Bencivinni e degli altri commercianti di Carrara, che sono venuti apposta da me per fare l’aperitivo mi ha dato nuovi stimoli per promuovere il nostro territorio e le tante bellezze che abbiamo. Sono convinta che se uniamo le forze e facciamo promozione tutti assieme ci saranno grandi risultati".

A.P