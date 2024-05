Antifascismo, storie vissute. La rassegna a Spazio Alberica

Una rassegna sull’antifascismo: mentre c’è chi si ostina a ripetere che il fascismo non esiste più, il circolo Arci Spazio Alberica organizza due incontri sul pericolo che ancora può annidarsi dietro certe derive. Così giovedì alle 18 all’ex Ospedale San Giacomo lo storico Santo Peli presenterà il libro “Antifasciste e antifascisti. Storie, culture politiche e memorie dal fascismo alla Repubblica”, a cura di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (Viella 2024). Sarà presente Andrea Ventura.

L’iniziativa è organizzata da Archivi della Resistenza, Arci, Spazio Alber1ca, Istituto della Resistenza Apuana. Da alcuni decenni – è il tema del libro – l’antifascismo pare aver perso rilevanza nel dibattito. Il centenario della marcia su Roma ha lasciato sullo sfondo le storie di donne e uomini che si opposero allo squadrismo. Questo libro le recupera, mettendo al centro il vissuto quotidiano, i percorsi coraggiosi e dolorosi, in nome della libertà, dentro e fuori l’Italia negli anni complicati della guerra civile europea. Si riflette anche sugli antifascismi come ideologie, con saggi che prendono in esame i discorsi e le pratiche delle diverse culture antifasciste e talvolta il loro difficile dialogo. Infine, si aprono alcuni squarci su cosa accade all’antifascismo dopo il 1945, sulle dispute della memoria e sul suo utilizzo nelle battaglie politiche dei primi anni della Repubblica.

Venerdì alle 21 Riccardo Nencini (nella foto), socialista e scrittore, presenterà, nel corso di un dialogo con la giornalista della Nazione Cristina Lorenzi, il suo ultimo libro ’Muoio per te’ (Mondadori). Dopo il successo di ’Solo’ in cui ripercorse la vita e la morte di Giacomo Matteotti, Nencini adesso riferisce diquegli anni bui attraverso il racconto e il carteggio delle donne che vissero vicine ai grandi eroi: Velia Titta, la moglie di Matteotti che lo incoraggio a ’non essere mai vile anche a costo dela vita’, Margherita Sarfatti amante, consigliere di Mussolini, Anna Kuliscioff, compagna di Filippo Turati, Giulia Schutch, moglie di Antonio Gramsci. Storie di quattro donne che hanno lottato e combattuto accanto ai propri compagni e che hanno contribuito a scrivere quella pagina di antifascismo arrivata fino a noi.

Info al 3290099418 e prenotazioni al [email protected].