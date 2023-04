Anticrimine al lavoro Arrestato ladro seriale Sei furti in un solo mese

Arrestato ladro seriale reduce da sei furti in un mese. L’uomo è stato fermato dalla polizia dopo indagini compiute dalla squadra anticrimine del commissariato, con la disposizione del giudice per le indagini preliminari e su richiesta della Procura. Per il ladro, italiano, 44 anni, autore di ben sei furti, due dei quali in abitazione e tutti commessi in città tra gennaio e febbraio, è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere. Analizzando gli indizi raccolti e i racconti delle vittime, l’attenzione degli investigatori si è subito concentrata su un soggetto ben noto alle forze dell’ordine per il suo passato criminale. L’intuizione della squadra anticrimine del commissariato è stata confermata dall’analisi di filmati della videosorveglianza nei luoghi teatro dei furti; immagini utili non solo per un completo identikit del ladro, ma anche per comprenderne il modus operandi. Particolarmente insidiosa la tecnica utilizzata: e prima avvicinava la vittima prescelta, iniziava a parlare e poi, approfittando di un momento di distrazione, sottraeva soldi dal bancone di un bar, autovetture con le chiavi inserite nel quadro e biciclette elettriche. Nessuna remora ad introdursi nella stessa notte in due abitazioni dalle quali rubava attrezzi da lavoro, computer portatili e denaro. Gli investigatori si sono messi subito alla ricerca dell’uomo che però nel frattempo aveva lasciato Carrara, venendo poi individuato e catturato in provincia di Benevento dove attualmente è in carcere. Parte della refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.