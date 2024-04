"Anteprima documentario su fratelli Piccirilli: storia di artisti italiani che hanno scolpito New York"

Appuntamento con la storia, questa sera al teatro dei Servi, di una famiglia che ha dato lustro alla città di Massa in America: i fratelli Piccirilli.

Il regista americano Eduardo Montes-Bradley sarà a Massa per presentare un’anteprima del suo documentario internazionale dal titolo “The Italian Factor”, che vuole dare uno sguardo più approfondito sui contribuiti degli artisti italiani al Rinascimento americano, dedicando un intero capitolo all’epopea dei fratelli Piccirilli, scultori originari di Massa. I Piccirilli emigrarono negli Stati Uniti nel 1888 e “modellarono” New York. Il loro studio di scultura divenne uno dei più importanti d’America. L’anteprima del documentario si terrà al Teatro dei servi di Massa stasera con inizio alle 21, preceduta dai saluti del Sindaco Francesco Persiani e dell’Assessore alla Cultura Monica Bertoneri. L’ingresso è gratuito con prenotazione a: [email protected]. Per informazioni 0585 490543. La serata vedrà l’intervento dello storico dell’arte Silvano Soldano che parlerà di Attilio Piccirilli e dei suoi fratelli, e sarà presentata da Giulia Frigerio, storica dell’arte contemporanea.

Il documentario, che sarà pronto in autunno, è stato girato dal regista in buona parte proprio nel nostro territorio con riprese effettuate l’anno scorso. Sarà prodotto dalla Heritage Film Project in collaborazione con The Columbus Citizens Foundation con una distribuzione prevista nelle biblioteche pubbliche e accademiche. Il budget stimato è di 340mila dollari e verrà raccolto da un’organizzazione senza scopo di lucro di New York City, impegnata a promuovere l’apprezzamento del patrimonio e dei successi italoamericani. Nella sola Manhattan ci sono oltre 500 sculture dei Piccirilli come i leoni all’ingresso della Public Library, il Maine Memorial in Central Park, il bassorilievo del Rockefeller Center o la sede centrale della polizia per non parlare della celebre statua di Abraham Lincoln a Washington. Montes-Bradley sarà a Massa per presentare questo documentario il cui obiettivo è dare uno sguardo più approfondito sui contribuiti degli artisti italiani al Rinascimento americano, dedicando un intero capitolo all’epopea dei fratelli Piccirilli, che emigrarono negli Stati Uniti nel 1888 e “modellarono” New York. Il loro studio di scultura nel Bronx divenne uno dei più importanti d’America. L’evento è organizzato dal comune di Massa e dalla Biblioteca civica S. Giampaoli in collaborazione con l’Istituto di Istruzione superiore Artemisia Gentileschi Massa Carrara, Deputazione Storia Patria – sezione Massa-Carrara e Italia Nostra – Sezione Massa-Montignoso. .