Anno nuovo, l’elenco dei lavori. Dalla Giromini ai marciapiedi. I programmi del Comune

Alcune zone della città si rifanno il look grazie ai lavori programmati dall’amministrazione comunale. Il primo cantiere ad aprire sarà quello nel parco di ‘Città Giardino’ a Marina di Carrara, dove è previsto il rifacimento della recinzione all’angolo tra via Cavallotti e viale Galilei. Newlle prossime settimane aprirà invece il cantiere per la messa in sicurezza del vecchio ponte della ferrovia Marmifera di via Elisa. Sono i progetti illustrati e annunciati dall’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni. In programma anche il rifacimento dei marciapiedi lungo il viale XX Settembre. Per ‘Città Giardino’ l’intervento prevede la demolizione del muro di recinzione e il rifacimento dei punti più deteriorati, e l’apertura di un nuovo cancello su via Felice Cavallotti. Più complessi gli interventi previsti su via Elisa e in viale XX Settembre, per i quali sono al momento in corso le gare. In via Elisa si procederà alla sostituzione delle vecchie barriere ai bordi dell’antico ponte della ex Marmifera con altre più moderne e adeguate al traffico veicolari. Per quanto riguarda invece viale XX Settembre si andrà a completare il rifacimento dei marciapiedi lato Massa, dal ponte della strada dei Marmi fino all’inizio della salita di San Ceccardo.

"Il 2025 sarà un anno in verranno realizzati numerosi interventi su tutto il territorio comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni –. Quelli a Città Giardino, in via Elisa o lungo il viale XX Settembre saranno semplicemente tra i primi a partire di una lista davvero lungo che comprende, solo per fare qualche esempio, anche l’allestimento di 23 nuove pensiline degli autobus, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo via Ficola a partire dall’incrocio con via Provinciale Carrara-Avenza, i tanti interventi finanziati con fondi di Pnrr e bando delle periferie o ancora altri progetti per i quali sono in corso le gare come quelli per il restauro e il recupero della scuola ‘Giromini’ o per la riapertura del sottopasso di Fossola – conclude l’assessore Guadagni –. Si tratta di interventi piccoli e grandi che sono destinati non solo a cambiare il volto della città, ma anche a migliorarne decoro e sicurezza dando risposte concrete alle richieste e alla necessità dei cittadini". Cantieri attesi e annunciagti da tempo che adesso ci si augura vengano davvero aperti.