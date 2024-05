Anna Leonardi in campo: "E’ l’ora di una svolta"

Non è stato semplice, ammette la candidata sindaca di centro-sinistra Anna Leonardi, ma la sua tenacia e quella del segretario del Pd di Casola Giampiero Berti hanno consentito di costruire una squadra che definisce compatta e con grande voglia di fare. Anche per lei la viabilità è un punto cardine del programma elettorale della lista ‘Progetto Casola’: per raggiungere il borgo dice Leonardi "tra fenomeni naturali, interruzioni semaforiche, buche e in ultimi i camion, arrivare a Casola è una vera odissea". Poi c’è lo sviluppo turistico attraverso la collaborazione con la Pro Loco locale, mettendo in primo piano la salvaguardia dei numerosi sentieri sul territorio. Il gruppo di ‘Progetto Casola’ sottolinea la necessità di un importante intervento di decoro urbano in tutte le frazioni, soprattutto in estate quando arrivano i molti turisti stranieri. Quindi un’attenzione per la sanità e le attività ludico sportivo: tra gli impegni quello di riaprire i campi da tennis a Vigneta e recuperare il campo sportivo di Casola riqualificando il campo di calcio a 5 in erba sintetica, recuperando gli spogliatoi ma soprattutto dotando l’area di un adeguato impianto di illuminazione, indispensabile per l’atterraggio notturno dell’elisoccorso. Leonardi ha assicurato l’impegno per riaprire il museo "oramai chiuso da venti anni, collegandolo alla biblioteca e alla sede della filarmonica oltre a terminare la ristrutturazione del castello di Codiponte". Quindi la fibra ottica per eliminare gli annosi problemi con le linee telefoniche.

Prima di illustrare il programma Leonardi ha lasciato la parola ai suoi candidati, che si sono presentati. La lista è composta da: Cristina Binzeschi, Gabriel Flecchia, Ombretta Gritti, Corrado Leoni, Diego Malaspina, Monica Musetti, Elisabetta Scaletti, Franchino Tonelli e Germano Villa. Sono intervenuti anche il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, la segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi e il consigliere regionale Giacomo Bugliani, sottolineando la necessità di un cambio a Casola "dopo 20 anni di centro-destra".

Sebastiano Mazzoni