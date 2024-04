Anioc si apre agli orizzonti femminili e fa visita dal Prefetto

Il prefetto Guido Aprea ha ricevuto nei giorni scorsi il delegato provinciale dell’Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche), commendator Enzo Bogazzi, e la collega, Angela Maria Fruzzetti, cavaliere delegata provinciale Anioc per le insignite femminili. Motivo della visita la volontà di allargare l’associazione verso gli orizzonti femminili. "In effetti – commenta Bogazzi – da quando ho nominato Fruzzetti come delegata Anioc per le insignite femminile, ho registrato una risposta da parte di altre donne che vantano titoli cavallereschi". Soddisfatto della scelta, il prefetto Guido Aprea, che ha accolto i delegati con un augurio di continuità dell’attività che stanno conducendo. "Le donne sono state protagoniste di una grande storia in questa Provincia – ha commentato Fruzzetti – e hanno sempre lavorato per la pace. Ed oggi più che mai, lavorare per la pace, è un obiettivo che deve coinvolgere tutti". Presente all’incontro pure Pietro Del Freo dell’Anioc.