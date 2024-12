Anioc, festa grande con la consegna delle targhe d’eccellenza

Arte, cultura, musica e brindisi natalizio per l’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche, delegazione provinciale di Massa Carrara, di cui è presidente Enzo Bogazzi, e dell’associazione culturale InterArt. L’incontro si è svolto al ristorante da Sergio ad Avenza e sono state consegnate targhe di eccellenza del territorio ad alcuni personaggi che emergono nel panorama culturale della provincia.

Premiato l’atleta paralimpico Stefano Gori con il Gran Premio Anioc marmoreo Eccellenza nazionale nell’editoria e nello Sport paralimpico; il maestro pittore Luciano Bencreati; il ’game designer’ Pietro Lazzini premiato con la targa Anioc. Ha ricevuto la prestigiosa targa Eccellenza del territorio la scrittrice aullese Marina Pratici, ambasciatrice della cultura nel mondo, la quale ha ringraziato i presenti e ricordato il padre, Grande ufficiale Pietro Pratici, a cui ha dedicato il premio.

Una serata importante, condotta dal commendator Bogazzi, ricordando come l’associazione Anioc Massa Carrara sia l’unica in campo nazionale ad aver aperto le porte alle insignite femminili. La referente Anioc si sta impegnando infatti per invitare agli eventi le donne che si sono contraddistinte in vari ambiti. Con lei, erano presenti la cavaliere Roberta Pisani e la cavaliere Egizia Malatesta, poetesse, che hanno incantato il pubblico con le loro liriche.

Il consigliere regionale Giacomo Bugliani, ha ringraziato Bogazzi per la passione e la costanza che da anni lo vedono impegnato in questi incontri di promozione della cultura. Hanno preso parola il consigliere comunale Daniele Tarantino, Sabino Antonioli, già assessore alla cultura di Massa, Elisabetta Agresti, presidente Serra Club Massa Carrara; Carlo Spadoni delegato Uil Pa di Massa Carrara oltre che alcuni artisti presenti. L’incontro è stato arricchito con musiche del maestro violinista Nicolae Tudor, già vincitore del premio Paganini.