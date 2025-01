’Angela, la ’suora innamorata’, l’ultimo romanzo di Alberto Carpina

Doppia presentazione a Palazzo Ducale, nella Sala degli Specchi, per il cavalier Alberto Carpina (1937) e Mario Lazza. Soddisfatto il poeta e scrittore Carpina che finalmente ha potuto presentare ’Angela, la suora innamorata’, un libro che avrebbe voluto presentare mesi fa e la cui proposta rivolta ad enti locali non è andata a buon fine per questioni organizzative. Carpina ha trovato sostegno in Giuliano Lazzarotti, presidente dell’associazione Versilia Club, il quale si è adoperato per destinare allo scrittore una location dignitosa e prestigiosa qual è Palazzo Ducale. Accolto da un caloroso pubblico, Carpina ha potuto esprimere il pensiero sul testo di questo volume, un vero romanzo d’amore in cui suor Angela incontra Beniamino scoprendo passione e sentimento. E’ la sua quinta fatica letteraria dopo ’Brividi di memorie’, ’Adagiatela in un letto di rose’, ’Donne corpi animati dalla fantasia’ e ’Guerra e paura, io nel mezzo’. Carpina, che mette al centro dei suoi scritti l’intramontabile sentimento dell’amore, ha ottenuto diversi premi letterari per le sue opere poetiche e in prosa, nonché lettere d’encomio e riconoscimenti vari. Era presente anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il quale ha sottolineato il valore della cultura e il rispetto della storia di ciascuno di noi.

’Vendo un mese della mia vita’ è invece il titolo del libro di Mario Lazza, romanzo autobiografico che coinvolge il lettore in un viaggio ricco di emozioni.

Angela Maria Fruzzetti