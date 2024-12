Angela Avitto e l’autoritratto nella storia dell’arte a Spazio Alberica

L’arte di guardare l’arte: domani alle 18 all’ex ospedale San Giacomo Spazio Alberica ospita Angela Avitto. La storica dell’arte sarà intervistata, in un viaggio attraverso l’evoluzione dell’autoritratto nell’arte contemporanea, dal docente dell’Accademia Giovanni Chiapello. ’Dall’autoritratto alla rappresentazione del sé nel contemporaneo? sarà un viaggio attraverso l’evoluzione dell’autoritratto nell’arte contemporanea, esplorando la sua evoluzione dalla pittura alla fotografia fino al digitale. Un’indagine del rapporto complesso tra l’artista e la propria immagine, l’identità individuale e collettiva, e del ruolo che i diversi media hanno avuto nella rappresentazione del sé. Attraverso l’analisi di opere di vari artisti contemporanei, da Duchamp a Sherman, sarà approfondito il concetto di identità frammentata e fluida nel contesto postmoderno, esaminando come gli artisti utilizzino l’autoritratto per esplorare tematiche psicologiche e sociali. Infine, grazie al contributo delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale, si passerà a una riflessione critica sulla rappresentazione di sé nell’era digitale. Angela Avittto,, dopo il diploma al liceo artistico di Bari, è laureata in Storia dell’Arte all’Università di Pisa, con una ricerca di tesi condotta all’Università di Leicester sulla Decorazione barocca nelle dimore storiche inglesi.