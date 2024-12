Ancora lavori di asfaltatura: ecco tutte le località interessate

Proseguono senza sosta le nuove asfaltature sul territorio comunale di Mulazzo. Alcune sono già state portate a termine entro le festività, altre invece partiranno proprio dalle prossime settimane. Vanno avanti da inizio dicembre i lavori di asfaltatura delle viabilità del territorio comunale che proseguiranno fino alla prossima primavera. Interventi molto attesi e richiesti da tempo dai cittadini e che porteranno giovamento a tutti gli automobilisti. Sino a oggi sono state asfaltate diverse tratte nelle viabilità comunali in località Bergondola, Canossa, Pradola, Rivazzo, Ceragoso, Caschiola, Busatica, Pianturcano, Bronzo, Via del Nespolo ad Arpiola. I cantieri non si fermano, nelle prossime settimane i lavori coinvolgeranno le località di Crocetta e Madonna del Monte, Pianturcano, Via della Resistenza ad Arpiola, Cravilla, Via del Molino e Via San Benedetto a Groppoli e la provinciale 31 a Groppoli e Arpiola. L’amministrazione comunale di Mulazzo fornirà tutte le informazioni necessarie in caso di eventuali chiusure per lavori in corso.