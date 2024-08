Anche FdI alla passeggiata (senza simbolo)

Alla manifestazione c’erano anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Marco Guidi (nella foto) e il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Manuel. "Eravamo presenti l’anno scorso e lo siamo anche quest’anno per dare sostegno ai cittadini e alla loro protesta - ha detto Guidi -. Stasera abbiamo ascoltato per l’ennesima volta quello che è il fallimento della sanità toscana, che per quanto ci riguarda ha un nome e un cognome: il Partito democratico. Un fallimento che viene da lontano con la costruzione dell’ospedale per acuti al Noa senza pensare alla costruzione di una medicina territoriale. Anche noi chiediamo di non andare a sprecare soldi su nuove costruzioni ma di investirli sulle quelle esistenti, anche su Massa e in Lungiana". "Abbiamo rispettato le indicazioni di non presentarci con i simboli come abbiamo fatto lo scorso anno - ha aggiunto Manuel -. Il nostro impegno è di portare avanti nei prossimi giorni tema sanità toscana con i massimi esponenti del nostro partito. Massima attenzione sulla sanità della nostra provincia al fianco dei cittadini". Tra i vari interventi anche quello applauditissimo della cittadina Michela Pinelli. "Abbiamo letto nei giorni scorsi del degrado dei distretti di Avenza e oggi abbiamo letto una risposta risibile e offensiva della Asl - ha detto Pinelli -. Da tempo viene applicato da tutti i vertici l’antico principio del divide et impera. Prendete esempio dai cittadini di Avenza che dopo anni e anni di calci nel sedere, hanno deciso di attuare una politica diversa. Cittadini che si occupano della propria città e fanno polis e il suo interesse. Noi ad Avenza abbiamo cominciato a fare squadra".

A.P