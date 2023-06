‘Amici di Serena’ per Oncologia, donazioni in ricordo della giovane

Massa Carrara, 3 giugno 2023 – Continua la collaborazione dell’associazione di promozione culturale e sociale “Amici di Serena” di Moncigoli di Fivizzano con la struttura di Oncologia di Massa Carrara diretta da Andrea Mambrini. Negli ultimi anni (anche nel periodo della pandemia da Covid) l’associazione ha effettuato varie donazioni di presidi alle strutture sanitarie della provincia di Massa Carrara, con iniziative particolari a Fivizzano e Pontremoli.

Con il reparto di Oncologia e con il dottor Mambrini si è però creato un rapporto speciale, legato anche all’attività dei “Donatori di Musica”, una rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali e che ha due autentici capisaldi proprio nelle strutture oncologiche dell’ospedale di Massa e del monoblocco di Carrara. "Siamo rimasti particolarmente colpiti - dicono i rappresentanti di “Amici di Serena” - da questa attività, perfettamente in linea con la nostra filosofia. Ci siamo così impegnati nel cercare di migliorare gli ambienti terapeutici del monoblocco di Carrara mediante la donazione di un impianto di amplificazione per i concerti in day-hospital e la donazione di un sistema di filodiffusione musicale per il reparto".

«Del resto è stato provato scientificamente che condividere emozioni e storie comuni, in un clima aperto e disteso, tra musica, colori e natura sprigiona nei pazienti, ma anche nei familiari, energie ed emozioni positive che favoriscono un rapporto migliore con la terapia e la vita stessa. Il nostro impegno umano e finanziario è quello di dimostrare che i pazienti oncologici, così come quelli di altre gravi patologie, hanno bisogno non solo di cure mediche ma anche di una serie di presidi che rendano la loro vita qualitativamente più accettabile e possibilmente serena. Con una serie di semplici gesti la nostra associazione continua il suo impegno a sostegno di chi soffre per una malattia, ma anche di tutto il personale sanitario".

L’associazione “Amici di Serena” è nata nell’anno 2002, in seguito alla prematura morte di Serena Bonfigli, all’età di 23 anni a causa di un tumore. Come reazione, per iniziativa della famiglia e di numerosi amici, è stata creata questa associazione con la precisa finalità, statutaria, di creare nel comprensorio provinciale un gruppo di operatori sanitari e oncologici da indirizzare, insieme ad un gruppo di persone volontarie, al sostegno psicologico e morale dei malati e dei loro familiari.

Tante in questi anni le donazioni effettuate e le iniziative organizzate dall’associazione in Lunigiana ma anche nella zona Apuana.