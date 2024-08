Americo Di Pirro è generale di brigata

E’ stato promosso Generale di Brigata il Comandante provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara, Americo di Pirro. La promozione arriva, con decreto del Ministero della Difesa, al culmine di una brillante carriera che lo ha visto impegnato in diverse realtà del territorio nazionale. Dopo le lauree in Giurisprudenza, Management pubblico ed E-Government e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito due master, in “Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo” e in “Antiterrorismo Internazionale”. Salvo una breve parentesi come insegnante alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ha prestato servizio con incarichi di comando in sedi anche ad alto indice di criminalità organizzata: da Torre Annunziata, come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, alle Compagnie di Senise, di Senigallia, del Reparto Operativo del Comando provinciale di Ancona dove è stato protagonista di diverse e complesse indagini sia su efferati omicidi che sui tragici fatti avvenuti a Corinaldo la notte dell’8 dicembre 2018 alla discoteca “Lanterna Azzurra”. A Massa è Comandante Provinciale dal 2020. Il Generale Di Pirro è stato di recente insignito del titolo di Commendatore al merito della Repubblica, alta onorificenza consegnata il 2 giugno dal Prefetto Guido Aprea, solo l’ultima di una lunga serie di riconoscimenti e attestazioni di merito ricevuti durante una lunga e intensa carriera militare, vissuta e sempre al servizio della collettività.