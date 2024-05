Ambulatori di dermatologia: in servizio Nicolò Malatesta

E’ nato a Fivizzano ed ha vissuto ad Aulla il nuovo dermatologo entrato in servizio in Lunigiana, vincitore del bando di selezione dell’Asl Toscana Nord Ovest per ore di specialistica ambulatoriale nella disciplina di Dermatologia. L’incarico è stato assegnato infatti a Nicolò Malatesta, laureato in medicina con 110 e lode all’Università di Pisa dopo aver frequentato il liceo scientifico di Villafranca, specializzato in Dermatologia all’Università di Perugia con voto 50 e lode. Nicolò è figlio di Ugo Malatesta, noto avvocato con studio ad Aulla e conosciuto in tutta la Lunigiana e provincia.

"Il dottor Malatesta – riferisce il direttore della Sds Marco Formato (nella foto insieme al medico) – ha già preso servizio e visiterà tutti i lunedì negli ambulatori dello stabilimento ospedaliero di Pontremoli e tutti i venerdì al Distretto di Aulla. Con la nomina di questo giovane specialista saremo in grado di intervenire sulle liste d’attesa per fornire ai lunigianesi un qualificato servizio di prevenzione, diagnosi e cura della malattie dermatologiche". E’ possibile prenotare a uno degli sportelli del Cup, chiamare il n. 0585-498498, on-line al link: https://prenota.sanita.toscana.it/ .