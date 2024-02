Ambra porta in scena il coraggio delle donne

Al Teatro Guglielmi torna a distanza di 5 anni Ambra Angiolini. L’attrice è la protagonista, domani e venerdì, alle 21, dello spettacolo ’Oliva Denaro’ dal romanzo di Viola Ardone per la regia di Giorgio Gallione, presentato da Agidi-Goldenart Production. La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente ad accettare un aguzzino e un violentatore in casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ’60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto ’matrimonio riparatore’. Il romanzo prende spunto da lì. Oliva racconta, da adulta, la sua storia, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore, dice no alla violenza e al sopruso. Proprio come Franca, Oliva decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti e convenzioni.

"Oliva è un’eroina che come super potere ha anche quello di saper ascoltare gli altri – ha detto Ambra –. Quando non sa ascolta, quando non comprende chiede. E quando non le viene risposto… dice ‘io non sono favorevole’. È talmente bella da portare in scena questa piccola grande vita che uno si sente meglio già solo a raccontarla. Dentro ci trovi tanto di quel posto che si chiama ‘coraggio’ che non vedi l’ora di prenderci la residenza". Ambra tra l’altro ha collaborato alla drammaturgia del regista Giorgio Gallione. "Abbiamo lavorato dal romanzo al testo teatrale cercando di preservarne la ricchezza e rispettandolo con attenzione. Solo nel finale ho chiesto di poter inserire delle parole di Franca Viola, sentivo il bisogno di una parte di ‘verità legale’", ha spiegato l’attrice. Lo spettacolo è impreziosito dalle canzoni di Mina, alcune già presenti nel romanzo, e si arricchisce con le composizioni musicali di Paolo Silvestri. Le scene e i costumi sono di Guido Fiorato. Venerdì, alle 18, Ambra Angiolini incontrerà il pubblico alle Stanze del Guglielmi.

Luca Cecconi