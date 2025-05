Amarcord sulla Vandelli. Ecco ’Incontri con la storia’

’Incontri con la storia’ sulla via Vandelli. Pronta la seconda edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione Resceto Vive. Dopo il successo della prima, torna domani, dalle 14.30, uno degli appuntamenti più suggestivi nel panorama apuano. Protagonista il borgo di Resceto, ai piedi del monte Tambura. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, pensato per far rivivere, grazie a oltre 45 figuranti in costume, la storia, la vita e le emozioni che hanno attraversato la storica via Vandelli. Non si tratta di una semplice rievocazione ma di un percorso coinvolgente in cui i visitatori potranno camminare dentro la storia, incontrando personaggi che, in secoli diversi, hanno lasciato il loro segno su questo affascinante cammino.

Tra le postazioni disseminate lungo il percorso, ci saranno figure storiche come l’ingegner Vandelli, che progettò l’omonima via, la duchessa Maria Teresa, i lizzatori e i cavatori, i briganti, le ’donne del sale’, fino ad arrivare agli eventi più recenti della nostra storia con la Resistenza partigiana e l’arrivo degli americani, che a fine evento faranno simbolicamente il loro ingresso in paese per celebrare l’80° anniversario della Liberazione. Sarà un’occasione per riscoprire non solo la bellezza della via Vandelli ma anche il patrimonio umano, culturale e sociale che ha attraversato questi luoghi nei secoli.

L’evento è reso possibile grazie alla sinergia tra realtà artistiche e culturali del territorio: la manifestazione, organizzata dall’associazione Resceto Vive, ha la partecipazione di Aics Musica e Spettacolo, Leonardo angolo artistico culturale, Associazione storico culturale ’Stella Tricolore’, Ggarg Reenactors Group, con il patrocinio di Regione, Comune e Parco delle Apuane. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata facilmente tramite la piattaforma EventBrite oppure inviando un messaggio WhatsApp al 349 6103171. Per facilitare l’accesso alla frazione di Resceto sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta che partirà da circa un chilometro e mezzo prima del paese. Vista la natura del percorso, si consigliano scarpe da trekking e un abbigliamento comodo: la camminata, seppur breve, si svolge in un ambiente montano e autentico. A partire dalle 17 il paese ospiterà un momento conviviale con lo Street Food Resceto per gustare insieme i sapori della tradizione in un’atmosfera festosa.

A.M.Fruzzetti