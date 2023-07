Alveo pieno di detriti Il fiume Frigido fa paura

Pulire e abbassare l’alveo del Frigido pieno di detriti a valle dell’obelisco di via Marina Vecchia: è la richiesta dei consiglieri del Pd, Gabriele Carioli e Stefano Alberti. Nella loro interpellanza al sindaco Persiani la preoccupazione degli abitanti di Marina di Massa "per i milioni di metri cubi di materiale litoidi che si sono depositati lungo l’asta del fiume Frigido e per il rischio idraulico che corrono". Il Frigido è di competenza della Regione Toscana che si avvale del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per la pulizia della vegetazione nata sugli argini e nel letto, sottolineano, ma ribadiscono la convenzione che "prevenire è meglio che curare" e chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale di convocare e formalizzare un tavolo di emergenza sul fiume coinvolgendo tutti gli attori in causa, "dalla Regione agli enti preposti, per addivenire ad una soluzione urgente di pulizia dell’alveo con la rimozione di tutto il materiale litoide in eccedenza". Pulizie dell’alveo sono state fatte ormai molti anni fa e i detriti lo hanno di nuovo rialzato: ora l’acqua scorre al livello della passeggiata lungo il Frigido.