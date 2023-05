Alta specializzazione Scatto in avanti per una formazione che favorisca il lavoro

Si va verso il riconoscimento del profilo di tecnico superiore delle lavorazioni dei manufatti lapidei. Una figura che ad oggi non esiste, e che se sarà riconosciuta nei nuovi percorsi Its al vaglio del governo rientrerà nella più ampia categoria della meccatronica. E non è tutto: per la prima volta nella storia della provincia partirà un percorso formativo Its ad alta specializzazione tecnologica co finanziato dalla Regione. A chiedere il riconoscimento di questa figura di tecnico del marmo al ministero dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stata l’assessora regionale all’Istruzione e formazione Alessandra Nardini.

Di pari passo grazie al lavoro del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti per la prima volta è stato presentato in Regione un progetto per dare gambe a un percorso Its, che sarà realizzato dalla Fondazione Prime. "I percorsi Its sono il segmento di formazione terziaria non universitaria – commenta Lorenzetti – percorsi post diploma, che garantiscono ottime opportunità occupazionali: il monitoraggio annuale Indire ci dice che oltre l’80% che porta a termine questi percorsi si inserisce entro un anno nel mondo del lavoro, ed in oltre il 90% dei casi questo avviene in modo coerente rispetto al percorso formativo seguito. Grazie a Nardini per il grande impegno e il risultato ottenuto. Con l’assessorato da lei guidato abbiamo lavorato in questi mesi per creare le condizioni ottimali e raggiungere questo importantissimo obiettivo. Grazie al cofinanziamento della Regione a Massa Carrara potrà essere avviato un percorso Its nell’area tecnologica meccatronica, realizzato dalla Fondazione Prime, guidata da Baker Hughes Italia. Adesso dovremo impegnarci, insieme al mondo della scuola e alle parti sociali, a far conoscere questa grande opportunità alle ragazze, ai ragazzi e alle famiglie del nostro territorio per raggiungere il numero minimo di allieve e allievi che ci consentirà di attivare il percorso che è stato finanziato. Rispetto a questo l’impegno che come Provincia abbiamo messo in campo anche grazie alla sottoscrizione dei due protocolli, quello sull’orientamento e quello locale sulla formazione, prosegue e intende rafforzarsi".

Soddisfatta l’assessora Alessandra Nardini, che parla di un grosso finanziamento per i percorsi Its. "Come Regione quest’anno per gli Its abbiamo stanziato una cifra importante, la più alta di sempre. Per la prima volta inoltre sono coinvolte tutti i territori provinciali, inclusa Massa Carrara che finora non aveva avuto percorsi Its perché non ne aveva mai fatto richiesta. Un totale di 10 milioni di euro che serviranno a cofinanziare 51 percorsi, e per la prima volta anche quello apuano grazie all’impegno del presidente Lorenzetti. Per quanto riguarda la figura di tecnico superiore delle lavorazioni dei manufatti lapidei, abbiamo chiesto al ministero di riconoscere questa figura che in un territorio come il vostro è molto importante e ci era stata chiesta a più riprese. Abbiamo chiesto di inserirla nell’area della meccatronica. Ora la palla passa al ministero".

Alessandra Poggi