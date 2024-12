Almanacco 'La Nunziata': tradizioni e storia della S.S. Annunziata

Tradizioni, aneddoti e curiosità, notizie ed eventi storici sul sobborgo della S.S. Annunziata. Arriva l’Almanacco ’La Nunziata’, una novità proposta dalla venerabile confraternita della Misericordia locale che sarà presentata domenica prossimo 8 dicembre alle 10.30 nella chiesa guidata dal parroco don Lorenzo Piagneri.

La pubblicazione vuole andare oltre il filone dei tradizionali almanacchi e intende proporsi come una rassegna su una comunità antica che riconosce le proprie radici nell’apparizione miracolosa della Madonna sul finire del Quattrocento. Fra i contributi anche quello relativo alla storia della locale Misericordia.

Numerosi gli argomenti trattati, dalle radici ai personaggi che hanno caratterizzato il sobborgo come don Giovan Battista Cavalieri Bernardoni, parroco dell’Annunziata dal 1893. Altri articoli prendono in esame gli anniversari che cadranno nel 2025, ad iniziare dai 500 anni dell’affidamento ad una delle più importanti botteghe di Carrara della realizzazione del Tempietto in marmo.

Anniversario triste quello relativo ai 5 civili fucilati a Ponticello di Filattiera; il prossimo giugno ricorrono gli 80 anni dai solenni funerali per la traslazione dei resti delle vittime all’Annunziata. E un capitolo dell’Almanacco è dedicato al partigiano dell’Annunziata Silvano Gussoni e a due patrioti uccisi dai nazifascisti: Mauro Bertolini e Adriano Melegari.

’La chiesa e il convento per devozione a Maria’ è poi il titolo del contributo relativo alla storia della costruzione del grande complesso architettonico. Nel filone storico rientra l’articolo relativo alle osterie presenti nel borgo.

"Storie di vita contadina, di emigrazione e… di tennis" racconta invece le vicende delle famiglie Filippi e Cervara, emigrate nel sud della Francia negli anni della dittatura fascista. Non poteva mancare la pesca delle anguille e anche il gioco del calcio dagli anni Cinquanta.

Alla realizzazione di questo primo Almanacco hanno collaborato, con il priore della Misericordia, Roberto Bertolini e con il parroco, don Lorenzo Piagneri, Sabina Angella, Giorgio Bardi, Angelo Biagi, Paolo Bissoli, Giuseppe Bucchioni, Cesarino Crocetti, Severino Filippi, Andrea Lippi, Mario Mori e Sergio Simoncini.