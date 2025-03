Alloggi Erp a Casette: "Il Pd bocciò il progetto"

L’assessore al Sociale e alle Politiche abitative Francesco Mangiaracina replica al Pd sugli Alloggi Erp a Casette. "Apprendiamo con incredulità dalle dichiarazioni del circolo Pd di Casette che il recupero del centro abitato e la realizzazione dei 16 alloggi Erp sarebbe una responsabilità dell’attuale amministrazione. Peccato che proprio il Pd, con i suoi sindaci, abbia affossato questo progetto negandone il finanziamento in sede di Lode il 20 novembre 2023. Quella che oggi il Pd spaccia per una proposta, era un progetto concreto, presentato con impegno dal sindaco Francesco Persiani e sostenuto dalla nostra amministrazione per contrastare lo spopolamento e dare nuova vita al borgo. È stato proprio il centrosinistra, con un voto compatto, a preferire il finanziamento di un altro progetto a Carrara, penalizzando Casette. La vera domanda da porre al Pd è: perché quando ne avevate la possibilità avete detto no? Si attivi con la Regione Toscana, governata proprio dal PD, per reperire i finanziamenti necessari".