Allerta meteo e salta l’incontro con ‘Open Arms’

Allerta meteo di colore arancio fino alle 14 di oggi emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana. Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in Lunigiana a cause delle perturbazioni attese. A Carrara la sindaca Serena Arrighi ha firmato l’ordinanza che sospende l’attività didattica in tutte le scuole compresi gli asili nido, il servizio educativo “Verde Magico” e l’Accademia di Belle Arti. Prevista, inoltre, la chiusura dei cimiteri comunali e dei parchi pubblici cittadini e la sospensione del mercato settimanale in programma a Marina. Salta di conseguenza anche l’incontro previsto con l’equipaggio della Open Arms. Chiusi parchi e cimiteri a Massa. Il torrente Ricortola sarà monitorato e in caso di innalzamento del livello idrico gli attraversamenti saranno chiusi al transito.