"Allarme manipolazione affettiva Ragazze, state sempre in guardia"

La Biblioteca diocesana ha ospitato un’iniziativa di avvicinamento alla lettura e alla tematica della violenza di genere. Si intitolava “Sulle punte” l’evento organizzato dall’associazione ’La Rivincita’, dedicato ai ragazzi delle quinte dei licei “Rossi” e “Pascoli”. Nell’occasione è stato presentato il libro “Il padrone”, di Nicodemo Gentile noto avvocato penalista che ha seguito le vicende di Meredith Kercher, Sarah Scazzi, Melania Rea e non solo. "Si tratta sostanzialmente – ha più volte sottolineato l’avvocato – di manipolazione affettiva, uomini cercano di isolare le loro compagne da ogni contatto con amici, le distolgono dallo sport e dalle attività varie, alla ricerca di un rapporto chiuso e assoluto. Donne che spesso vengono controllate in ogni movimento attraverso strumenti informatici come lo smartphone". E ha messo in guardia le adolescenti da comportamenti del genere. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Francesco Persiani, che a proposito del Comune di Massa ha illustrato gli interventi mirati al contrasto della violenza di genere, la gestione delle case rifugio di prima accoglienza e della casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza. Dall’analisi del consigliere regionale Giacomo Bugliani, sono invece emersi dati significativi e anche preoccupanti sulla violenza di genere a livello toscano e sugli accessi ai centri antiviolenza. Il senatore Manfredi Potenti, membro della 2° Commissione Giustizia al Senato e responsabile del Dipartimento Giustizia Toscana, ha parlato della normativa contro la violenza di genere in relazione a tre obiettivi chiave: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con la relazione della professoressa Rosaria Bonotti del liceo “Rossi”, è stata esposta la condizione femminile nella storia della civiltà. Tutto impreziosito dalla direzione artistica della professoressa Tiziana Bianconi e dell’avvocato Carmela Federico che ha moderato l’evento. C’è stato l’intervento canoro di Simona Galli, autrice della canzone “Sulle Punte” sul femminicidio e vincitrice del premio Lucio Dalla 2021. Sono state esposte le opere iconografiche sulla violenza di genere degli artisti Marco Host, Lorenzo Cecchi e Manola Caribotti.