Allarme di Italia Nostra: "Sta soffrendo la pineta dell’ex parco dei conigli"

La ripiantumazione all’ex parco dei conigli a Marina di Massa non sta funzionando. Lo sottolinea Italia Nostra tramite il presidente Bruno Giampaoli che, dopo un sopralluogo, ha notato quelle che reputa due importanti criticità. "La prima riguarda la cortina di giovani pini messi a dimora qualche anno fa a confine con le abitazione lato Carrara e lato monti del parco che stanno crescendo quasi tutti piegati in avanti: se non si interviene subito per raddrizzarli presto avremo i pini penduli e pericolosi – spiega –. Riteniamo che ciò sia dovuto alla mancanza dei tutori necessari a tenere l’albero dritto e al sicuro dai venti marini. Il secondo problema riguarda sempre i pini ma tutto il recente impianto di qualche mese fa: decine di alberelli che risultano in sofferenza avendo alcuni i rami già secchi, altri sono completamente partiti. In questo caso le alberature sembrerebbero ben inserite con tanto di tutori regolamentari, ma nonostante questo qualcosa non ha funzionato, il risultato è ben visibile". Italia Nostra lancia l’allarme sperando "che chi di dovere possa essere ancora in tempo per intervenire, sicuramente i pini piegati si possono rialzare inserendo nuovi tutori regolamentari mentre per quelli che stanno seccando sarà necessaria la visita di un esperto botanico per cercare di salvarne quanto più possibile". Ma la malattia sta colpendo i pini di Aleppo, come accaduto all’Ugo Pisa, e in conclusione Giampaoli chiede anche di sostituire queste piante colpite da malattia con altre.