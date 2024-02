Allagamenti e alberi crollati, sos da Fontia

Allagamenti, smottamenti e alcuni alberi caduti. E’ stato questo il risveglio degli abitanti carraresi ieri mattina, sospesi come in ogni nuova allerta arancione tra il timore di dover allungare la lista dei danni causati dal maltempo e la sottile speranza che poco o nulla abbia invece causato disagi e complicazioni ulteriori, soprattutto a strade e abitazioni.

Una situazione che ogni volta, alla vigilia di una nuova allerta meteo, richiama alla mente le tristi pagine passate delle precedenti alluvioni, o dell’ultimo downburst. Il bilancio dell’allerta meteo di ieri nel territorio comunale di Carrara racconta soprattutto di numerosi episodi di allagamenti. In via Carriona alcune segnalazioni ma in particolar modo nella zona di Marina, in cui si è reso necessario drenare l’acqua in eccesso. A seguire le procedure di messa in sicurezza a Marina anche la sindaca Serena Arrighi. Tra le aree in cui sono stati fatti alcuni dei principali interventi, c’è la zona intorno via Cairoli, con i mezzi in azione già le prime ore del mattino. Alcune criticità minori segnalate anche lungo il curvone di viale da Verrazzano, con il culmine degli allagamenti poco più avanti in direzione Massa alla Partaccia, con alcuni tratti di strada letteralmente simili a un ‘lago’. Scampato un grosso pericolo a Fontia, dove ieri mattina lungo la strada provinciale 52 sono caduti un paio di alberi, fortunatamente senza causare danni a persone o mezzi nei paraggi.

A raccontare quanto successo a Fontia è un residente, Emanuele Manfroni. "Il vento e il terreno molle a causa delle piogge hanno fatto cadere due alberi lungo la strada provinciale – racconta Manfroni – e possiamo dire senza problemi che sia andata bene, perché nel giro di pochissimi minuti dalla caduta, in quel tratto di strada sono passati prima un autobus di linea e poi uno scuolabus con dei bambini. Non oso pensare a cosa sarebbe potuto capitare se gli alberi fossero caduti proprio nel momento del passaggio dei mezzi".

Poco prima del periodo natalizio era già caduto un altro albero in quel tratto di strada, anche in quel caso fortunatamente senza troppe conseguenze. L’episodio di ieri ha però fatto preoccupare i residenti di Fontia, che chiedono adesso interventi mirati di messa in sicurezza dell’area. "Abbiamo anche problemi con i lavatoi, che ogni volta si caricano d’acqua – prosegue il residente – e in via San Nicolò ci sono anche pericolosi ingrossamenti ai muri perimetrali. Parlo anche a nome di altri abitanti del luogo e chiediamo che vengano prese le dovute precauzioni. Vengano controllati gli alberi, il ciglio stradale e lo stato del terreno, servono eventuali bonifiche all’area per una messa in sicurezza. Bisogna agire in fretta".

Daniele Rosi