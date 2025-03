All’Academy per conoscere il marmo. Full immersion di 36 architetti

Proseguono gli eventi formativi dell’Academy della Franchi Umberto Marmi. Questa settimana a visitare l’azienda sono stati 36 giovani architetti che frequentano il master dell’Università di Charlotte, nel Nord Carolina. Gli studenti sono stati accompagnati alla Fum dalla tour operator Donatella Beneventi, mentre in azienda sono stati accolti dal responsabile commerciale Memo Idriss, che ha impegnato gli ospiti in una serie di attività di formazione, conoscenza e promozione del marmo di Carrara. Grazie al programma dell’Academy della Fum, questi giovani architetti avranno la possibilità di formarsi attraverso viaggi ed esperienze dirette. Il tour dell’azienda ha previsto una tappa allo show room di ‘Poltrona Frau’, che sarà inaugurato a breve in collaborazione con Fum, e dove Chiara Biselli di ‘Interni Now’ ha illustrato loro le collezioni in marmo dell’esposizione e le applicazioni del marmo di Carrara nell’arredamento e nel design. Durante la visita agli spazi esterni della Fum i giovani architetti hanno potuto ammirare gli imponenti blocchi di marmo presenti nel piazzale, mentre all’interno del laboratorio hanno osservato da vicino la macchina usata per la lucidatura.

La delegazione di designer è rimasta affascinata dal macchinario che trasforma le lastre di marmo dal grezzo al lucido. Non poteva mancare una tappa allo show room ‘Big One’, che offre una visione articolata e completa dei diversi materiali e delle diverse tonalità di marmo che provengono dalle Apuane.

Studenti e docenti sono restati particolarmente colpiti dall’incredibile varietà di texture e nuance cromatiche che caratterizza i marmi apuani. Il tour si è concluso con la visita alla galleria Umberto, l’atelier dell’azienda Franchi che ospita le collezioni della linea ‘Home design’ e una selezione di lastre top quality di Calacatta e Statuario extra. Durante la visita alla galleria è stato chiesto agli studenti di descrivere con una sola parola i sentimenti e le emozioni suscitate dal marmo. "Credo che per i giovani architetti di Charlotte la visita in Fum abbia rappresentato davvero una bella opportunità per arricchire il loro percorso formativo e acquisire non solo skill tecnici, ma anche conoscenze importanti e radicate – commenta Memo Idriss –. Del resto l’obiettivo della nostra Academy è esattamente quello di far confluire su un’unica piattaforma la tradizione, l’innovazione, le tecnologie e la progettualità che caratterizzano il nostro marmo per renderle fruibili ai professionisti del settore, già formati o in via di formazione".