Alla scoperta dell’acqua. Incontro con i bambini

’Alla scoperta dell’acqua’, progetto didattico di Gaia, è tornato in Lunigiana e nello specifico ha fatto visita alle scuole primarie di Podenzana e Albiano Magra. Oltre 55 studenti hanno assistito alle lezioni tenute dall’esperto di Gaia Alfredo Brunini, dipendente storico dell’azienda, che ha trascorso insieme ai bambini oltre un’ora, tutta dedicata alla conoscenza del ciclo dell’acqua e agli accorgimenti per non sprecarla. Presenti anche il sindaco di Podenzana Riccardo Varese durante la prima lezione e il vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani per la lezione ad Albiano Magra. Insieme a loro anche Simone Tartarini, membro del Cda di Gaia.

Al termine delle lezioni in tutte le classi è stata consegnata Marina, la borraccia plastic free e il libro ’Acqua in mente’ che propone esperimenti e storie attraverso le avventure della Gocciolina Accadueò. Il gestore idrico, ormai da anni, promuove questa iniziativa didattica nelle scuole elementari e per l’anno scolastico 2024/25 sono oltre 2300 gli studenti coinvolti e 41 scuole partecipanti su tutto il territorio gestito.

Ha dichiarato Simone Tartarini: "Alla scoperta dell’acqua non è solo un viaggio di conoscenza, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di una risorsa preziosa e insostituibile: l’acqua. Attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche per il risparmio idrico e sull’uso consapevole di questa risorsa, fondamentale per il nostro futuro e per quello del nostro pianeta. Investire nei giovani significa investire in un domani più sostenibile. I ragazzi che oggi imparano a rispettare l’acqua e a non sprecarla diventeranno i cittadini responsabili e attenti di domani. Ringraziamo le scuole che ci accolgono sempre con entusiasmo e collaborano con noi per realizzare questa bella iniziativa".

Il progetto didattico continuerà fino alla fine dell’anno e riprenderà subito dopo le vacanze di Natale. Saranno molte altre ancora le scuole da visitare e gli studenti da incontrare, in tutto il territorio gestito da Gaia. Nelle prossime settimane, sono già in programma le lezioni nelle scuole di Seravezza (LU) e Massa.