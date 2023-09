Alla Sanac si sostituiscono 19 piante

Ci sono piante pericolanti nella proprietà Sanac e il Comune di Massa ne autorizza l’abbattimento. Si tratta di 19 in tutto che, come da perizia dell’agronomo Carlo Piccini, non garantirebbero più condizioni di sicurezza: 5 sarebbero molto vicine al crollo, altre 12 a rischio elevato di cedimento come verificato anche dal sopralluogo di palazzo civico, tale da mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Altre due, anche se potrebbero ancora resistere al maltempo, sono a ridosso del muro di cinta e secondo gli esperti avrebbero scarse probabilità di crescita regolare. Quindi sì all’abbattimento a patto di ripiantumarne uno stesso numero all’interno del lotto utilizzando materiale vivaistico di prima qualità.