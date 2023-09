Alla riscoperta dei piccoli musei a Massa: il ’Guadagnucci’ apre le sue porte

Il Museo Gigi Guadagnucci anche quest’anno parteciperà alla ’Giornata nazionale dei piccoli musei’, una manifestazione (giunta alla sua VI edizione) che si terrà - su iniziativa dell’Associazione nazionale piccoli musei - oggi pomeriggio. L’evento rispetta un tema-chiave già collaudato, semplice ma estremamente sincero ed efficace, quello del dono: un dono rivolto ai visitatori come gesto di familiare accoglienza, per instaurare con loro un dialogo nuovo, personale, profondo. "Il dono è inteso come gesto di cura – scrivono gli organizzatori – nei confronti di ogni persona, sia esso un ospite che scopre la collezione per la prima volta, oppure un affezionato estimatore delle splendide sculture del maestro Gigi Guadagnucci, sia esso un turista che coglie l’occasione di questa giornata, o una persona che abita a due passi dal museo e decide di tornare a trovarci. L’idea di fondo che anima Apm, è che ’i piccoli musei sono la porta del territorio’, cioè un tessuto ricco di testimonianze che lega le comunità ai propri territori, ma anche una ricchezza di stimoli che offre ai turisti nuove opportunità per conoscere l’identità di un luogo, per lasciarsi stupire e ispirare".

"Perché i piccoli musei non sono semplicemente una versione ridotta di quelli di grande dimensione, il plus valore che riescono a dare nei termini di accoglienza può essere inestimabile: quello che un piccolo museo può offrire pensando alla propria terra riesce a stupire non solo i cittadini momentanei, gli ospiti, ma anche chi il proprio territorio lo conosce bene…e in questo messaggio il Museo Gigi Guadagnucci si rispecchia appieno".

Seguendo l’idea di Apm, il Museo Gigi Guadagnucci coglie l’occasione per offrire una visita guidata alla collezione e, come dono, una copia del quaderno Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti, realizzato dal fumettista massese Lorenzo Grassi. L’evento avrà luogo dalle 15 la partecipazione è a titolo completamente gratuito.