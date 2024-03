Alla padula

Sos per l’omaggio a Rousseau, l’opera dello scultore Hamilton Finlay conservata del Parco della Padula. A lanciare l’allarme per una crepa in una delle due grandi lastre di marmo che formano l’opera, realizzata per la città in occasione dell’undicesima Biennale di scultura, è la consigliera di opposizione Maria Mattei. "E’ una delle meraviglie – scrive Mattei –

del Parco della Padula e il suo nome è ‘Omaggio a Rousseau’. Purtroppo, una delle due grandi lastre di marmo bianco che compongono l’opera, realizzata dallo scozzese Ian Hamilton Finlay per la XI Biennale curata da Giuliano Gori, presenta una evidente fessurazione che si vede bene su entrambe le facce del blocco. Non ho notizia di un intervento in programma da parte dell’amministrazione comunale, che è la proprietaria dell’opera, e ritengo che gli uffici preposti debbano intervenire quanto prima per far sì che la scultura sia sottoposta a monitoraggio e verifica dello stato fessurativo, anche al fine di impedire un peggioramento nel tempo. Omaggio a Rousseau è una delle opere più significative di Finlay – conclude Mattei –, che scelse proprio Carrara per disegnare nel vuoto il suo calice, simbolo dell’eterna ricerca dell’armonia tra uomo e natura, tema centrale, tanto più oggi, per la vita di tutti noi".