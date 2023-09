Alla Imm un village fin dal mattino Biglietti venduti negli Usa e in Brasile

Un village aperto fin dal mattino, all’interno di Carrarafiere trasformata per l’occasione in un’area attrezzata per grandi eventi, dove si potrà mangiare e soggiornare. Ci saranno 12 stand gastronomici, i famosi addetti al catering delle aziende locali voluti da Francesco Gabbani affinché il concerto avesse una ricaduta diretta sui commercianti della zona. "Una questione – ha precisato il manager Andrea Vittori – che ha gestito direttamente il Comune, come lo stesso Comune ha provveduto ai posteggi. Chi verrà con le famiglie al concerto troverà un village attrezzato dove potrà mangiare in attesa del concerto che inizierà alle 21,30".

L’organizzazione raccomanda di arrivare in anticipo "non oltre le ott ,manc unquart" come ha precisato lo stesso Gabbani dando appuntamento a tutti i suoi concittadini e a quanti dagli Stati Uniti, dal Brasile, dal resto d’Europa e da tutta Italia si riverseranno sabato sul litorale marinello.

Le tipologie di biglietto saranno due: uno da 34 euro, un per la tribuna da 74 euro, e uno da 77 per chi vorrà stare sotto il palco. Il biglietto golden pit include un biglietto per l’area dedicata sotto palco, l’accesso preferenziale tramite ingresso dedicato, un pass laminato numerato commemorativo dell’evento. Le casse saranno aperte fin dal mattino e l’organizzazione consiglia di anticipare i tempi di ingresso per evitare file e assembramenti. E’ la prima volta che la Imm ospita un concerto di tale portata, è la prima volta, a parte l’esibizione in piazza Alberica, che Gabbani, il più amato dai cararresi, canta davanti al suo pubblico.