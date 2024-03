Alemanno presenta ’Indipendenza’ alla San Filippo Neri

Parte da Massa il primo appuntamento regionale del movimento Indipendenza con la visita di Gianni Alemanno. L’incontro si terrà sabato, alle 16, nella sala congressi San Filippo Neri in viale Chiesa. Il movimento Indipendenza di Alemanno è nato in alternativa alla destra governativa della Meloni e si candida come partito di inclusione oltrepassando le vecchie linee di divisione tra destra e sinistra. Il programma di Alemanno è quello di creare un partito nazional popolare che si impegna a sostenere le classi svantaggiate e una borghesia schiacciata dalla grande finanza delle multinazionali. Si parlerà anche di sanità pubblica.