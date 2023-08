Alda Lazzoni, Super Nonna di Fosdinovo, compie 103 anni

Alda Lazzoni, “la super nonna di Fosdinovo”, quando ha festeggiava i suoi primi 100 anni ha detto che sarebbe stato l’ultimo compleanno. Nessuno le ha creduto e, infatti, ieri ha festeggiato i suoi 103 anni, "con la sua solita grinta, la sua solita voglia di dare ordini, i suoi giretti di prima mattina, anche se un pò più brevi. Ma chi la tiene?" raccontano i familiari. "“St’ano andan solo noi altri dla famigia a fstare in qualche tratoria, Tanto a ghé tempo – ha detto in dialetto –. A 105 anvitrò tutto Fosdinovo e anche i paeset, l’preto, l’sindaco e magari anche l’Papa e la television e arivrò davanti ala ciesa col licotero”". Intanto i parenti si godono la sua presenza quotidiana, ascoltano i suoi racconti, le sue canzoncine e filastrocche, con lei mantengono vivo il bel dialetto e continuano a mangiare i suoi famosi sgabei.

Alda Lazzoni vive in località Vercalda di Fosdinovo e di anni non ne dimostra più di ottanta. Ma è nata nel 1920, solo due anni dopo l’inizio della Grande Guerra. Della sue vita ricorda tutto, ha superato molte difficoltà soprattutto nel periodo dell’ultimo conflitto mondiale. Alla festa per i suoi 103 ann non è mancata la sindaca Camilla Bianchi che ha voluto congratularsi con l’ultracentenaria. Il sogno di Alda? Sorvolare Fosdinovo in elicottero. "Alla Alda, a questa nonna e bisnonna vivace, curiosa, attenta a tutto ciò che la circonda auguriamo di cuore i migliori auguri" il messaggio che le arriva dai familiari attraverso il giornale .

Roberto Oligeri