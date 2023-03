Albiano, volontari ripuliscono strade e corsi d’acqua

Insieme oltre i confini territoriali. Le frazioni sul confine tra Toscana e Liguria si incontreranno domenica nell’antico borgo di Montedivalli, Comune di Podenzana. Sarà una giornata conviviale per celebrare la capacità espressiva delle diverse generazioni, dai bambini della scuola dell’infanzia a pittori diversamente giovani. Appuntamento alle dieci al campo sportivo di Bolano, poi arrivo a Montedivalli e pranzo convivale in piazza. Il luogo si potrà raggiungere in auto, in bicicletta e a piedi. Sono graditi dolcetti e manicaretti per chi vorrà partecipare al pranzo conviviale. Dopo la camminata ci sarà una rassegna pittorica oltre i confini territoriali, all’insegna della socialità. L’evento è organizzato dalla Proloco di Podenzana e da Viviamo Albiano, in collaborazione con il comitato promotore di Bruscarolo, Genicciola e Montedivalli. La Proloco Viviamo Albiano è reduce da un altro appuntamento solidale, quello della pulizia del territorio, per il sabato dell’ambiente del Consorzio di Bonifica. I volontari, armati di guanti e sacchetti hanno ripulito i corso d’acqua, ma anche strade e parchi, per renderli migliori e fruibili alla cittadinanza. "Crediamo che avere la terra - hanno detto - e non rovinarla, sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare".