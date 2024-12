Alberto Conti nuovo presidente. Del Veneziano vertice incoming

Il Rotary Club Carrara Massa pensa al prossimo presidente che reggerà il sodalizio negli anniventuri. Si tratta del dottor Alberto Conti che ricoprirà l’incarico per l’annata rotariana 2026/2027 e sostituirà l’attuale vertice l’avvocato Gian Luigi Fondi. Conti è stato eletto nei giorni scorsi in occasione dell’ultima assemblea dei soci. Il dottor Alberto Conti è sposato e ha tre figli. Originario di Firenze abita in terra apuana da più di dieci anni dove svolge la sua attività di medico della Asl Toscana nord ovest.

Conti è il primario del pronto soccorso del Noa e dell’ospedale della Lunigiana, direttore di dipartimento dell’emergenza dell’area critica e del blocco operatorio per l’intero ambito nord ovest dell’azienda sanitaria. Il dottor Conti ha al proprio attivo anche una ricca attività di ricerca, con oltre 250 pubblicazioni su riviste internazionali, oltre ad aver acquisito un nome diprestigio nell’ambito della sanità locale soprattuto inun momento tanto delicato pe rle attività di prima linea del pronto soccorso.

Il Rotary Club Carrara Massa durante l’assemblea dei soci ha eletto anche la squadra di club per la prossima annata rotariana a conduzione del presidente incoming Andrea Del Veneziano. La squadra sarà composta dal tesoriere Giuseppe Giannotti, dal segretario Nello Montuori, oltre al consiglio direttivo di cui faranno parte Nicola Andreazzoli, Ermanno Cervone, Luca Cimino e Gianvincenzo Passeggia.