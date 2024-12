Albero di Natale polemico per la voragine in via Siena

Natale in via Siena. Un albero addobbato e polemico è apparso accanto alla voragine che da sei mesi si è aperta nel manto della strada, sotto la quale scorre un torrente, nel tratto a gomito che si riconnette con la via dei Corsi. Autore dello scherzetto di spirito natalizio Oreste Arrighi, che abita nella via da 35 anni. "Non so quante volte abbiamo chiamato i vigili. L’ultima volta era prima delle feste perché era caduta per il vento una delle transenne che circondano il buco. Si sono limitati a tirarla su" dice. Da lì, racconta, gli è venuta l’idea dell’albero natalizio con cartello polemico. "Sono sei mesi che viviamo con questo buco nella strada, il Comune dà la colpa a Gaia, Gaia dà la colpa al Comune, non si capisce di chi sia la responsabilità". Così come sono stati chiamati i vigili da altri residenti perché rimettessero la transenna all’inizio della strada, all’innesto sulla via Covetta, che segnala che il transito nella via Siena è interrotto.

"Altrimenti gli automobilisti entrano nella strada e arrivati in fondo, in prossimità del buco, devono girare e tornare indietro". Insomma un gran traffico e un forte disagio per gli abitanti della via, che da mesi per raggiungere Marina devono passare da Avenza e non vedono ascoltate le loro ragioni.

Anche se in realtà tutto era cominciato anche prima, tre anni fa, quando un primo cedimento del manto stradale era stato coperto con una lamiera, mentre il tratto limitrofo della strada non era stato rinforzato. E proprio lì si è aperta la voragine. Adesso i residenti aspettano risposte.

Francesca Frediani