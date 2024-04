Alberghiero, studenti a lezione sulla carne dai fratelli Piccinini

E’ stata un grande successo la giornata di formazione per il progetto “Il Gusto delle Parole” che si è svolta presso il rinomato ristorante “Officina del borgo” a Massa. Un’esperienza preziosa per alcuni studenti delle classi 1A, 1D, 1E e 2B dell’istituto Alberghiero ‘Minuto’ di Marina di Massa che hanno partecipato con entusiasmo a una lezione teorico-pratica su taglio, cottura e degustazione della carne. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Andrea Piccinini e Alessandra Piccinini per averci accolti nel loro locale e per aver offerto ai nostri studenti un’opportunità così importante di apprendimento su argomenti centrali al nostro progetto" ha detto una delle insegnanti presenti alla masterclass.

Grande entusiasmo dei fratelli Piccinini, proprietari del ristorante, per la collaborazione nata con la scuola. "Siamo entusiasti di aver avviato questa collaborazione con l’Alberghiero della nostra città – commentano – , che è da sempre uno dei più rinomati a livello nazionale nel settore. Accoglieremo con gioia altri studenti desiderosi di partecipare a questo progetto – concludono – e saremo lieti di mostrare loro le dinamiche di lavoro all’interno di un locale così versatile come il nostro".