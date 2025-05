Incidente mortale alle cave. Eseguita l’autopsia sull’operaio. Domani i funerali di Lambruschi

È stata eseguita ieri al Santa Chiara di Pisa l’autopsia sulla salma di Paolo Lambruschi, il 59enne deceduto la scorsa settimana precipitando lungo un dirupo in località fosso Ficola. Un esame che i famigliari attendevano da tempo. Oggi la salma sarà in Comune, poi i funerali domani alle 15 alla chiesa dello Spirito Santo di Miseglia. L’esame era stato disposto dalla Procura che sul mortale in cava ha aperto un fascicolo, per escludere eventuali malori alla base della sciagura che si è consumata a Canalgrande, dove Lambruschi lavorava come autista da molti anni. Ma i risultati non sono ancora stati resi noti perché alcuni esami richiedono giorni per avere risposte valide.

Intanto procedono anche i rilievi al monte da parte del personale del reparto Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll) coordinato da Domenico Gullì, che stanno cercando eventuali anomalie sul dumper, il mezzo che stava guidando Lambruschi pochi istanti prima della tragedia. Un camion di appena un anno e all’apparenza senza guasti alle parti meccaniche, ma le indagini sono ancora in corso e nessuna causa è esclusa a priori. Come da prassi sono stati iscritti alcuni indagati, i responsabili della sicurezza, e di pari passo sono stati nominati i periti di parte.

Al momento sembra che non siano stati ancora trovati testimoni oculari, ma le indagini proseguono a livello serrato. Il luogo dove è avvenuto l’incidente mortale è molto impervio e il dumper guidato da Lambruschi è caduto da un’altezza importante, difficilmente visibile dalla parte bassa della cava. La strada di arroccamento è una via di cava regolare sia per ampiezza sia per sicurezza, è dotata di un cordolo laterale.