I primi 40 anni della Comunità Monte Brugiana

Celebra il 40° compleanno la Comunità Monte Brugiana e la compagnia teatrale ’Sognando’ omaggia l’evento con "L’amico del diavolo", una commedia di Peppino De Filippo. Proprio in questi giorni la compagnia, guidata dal regista Fernando Petroli, ha incontrato il presidente e fondatore della comunità, Adriano Cacciatori, per organizzare l’incontro in programma domenica 11 maggio all’interno di quella struttura che domina la città dall’alto del monte Brugiana. La comunità festeggia 40 anni – è nata nel 1985 – di impegno volto a migliorare la vita di tanti giovani e di tante famiglie, valori sposati appieno dalla comunità ’Sognando’, che da anni opera nella cultura teatrale con un mix di volontariato e soggetti che necessitano di aiuto e comprensione per meglio inserirsi nel contesto della vita sociale.

La comunità del monte Brugiana può contare su circa un centinaio di ospiti che, negli anni, hanno trasformato un luogo aspro e incolto, pieno di cespugli e rovi, in una incantevole e accogliente località. Immerso nella folta boscaglia del monte Brugiana, a 800 metri sul livello del mare, si è formato e costituito un agglomerato che vive quasi in totale autonomia, una vera eccellenza della città. Ma non ci sono espressioni adatte per descrivere cosa appare dopo aver varcato le sbarre di quel nudo cancello che a molti continua a far paura: un tuffo nell’armonia e nella bellezza di un mondo totalmente nuovo, "fatto con tutto ciò che la gente ha buttato via, comprese le persone", come riferisce Adriano Cacciatori. Erano sassi, rovi e spine e tutto è servito per impastare, ricostruire e far rifiorire un mondo che sembrava perduto. Ovviamente, come consuetudine, sarà un compleanno... familiare, ovvero interno alla struttura.

Ma lo spettacolo "L’amico del diavolo", tre atti brillanti del grande Peppino De Filippo, per la regia di Fernando Petroli, verrà presentato anche al grande pubblico. L’appuntamento è per domenica 18 maggio al teatro Gugliemi di Massa. Il progetto e la direzione artistica sono di Anna Maria Glavina. Tutti gli spettacoli di ’Sognando’ hanno suscitato grande emozione e sono stati molto apprezzati dal pubblico. Tutto lascia credere che sarà così anche questa volta. Le prenotazioni sono già iniziate. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare Rita al numero di telefono 338 6925003.

Angela Maria Fruzzetti