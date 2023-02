Alberghi e negozi scaldano i motori Per favorire la ricettività turistica

Benchè ci si trovi nel pieno dell’ inverno e nonostante il freddo di questi giorni, vi sono già alcuni turisti, alcuni visitatori del Nord Europa a Fivizzano ospitati nelle strutture ricettive del circondario. Ne abbiamo incontrati alcuni a far compere nel mercato settimanale del martedì in Piazza Medicea. Oltre agli inglesi,che sono stati i primi ,oltre 40 anni fa, a scoprire Fivizzano, abbiamo incontrato anche olandesi e scandinavi.

"Certamente adesso non c’è il caldo d’agosto – hanno risposto – ma durante il giorno vi sono un sole ed una luminosità tali che a casa nostra esistono solo in piena estate.Inoltre,a poca distanza si trovano le piste da sci del Cerreto:un paesaggio bellissimo l’Appennino innevato e che meraviglia i piccoli paesi di montagna che si vedono dalla statale. E il cibo e il vino poi, solo complimenti".

Questi piccoli gruppi di stranieri che, nel cuore dell’inverno,si aggirano nelle nostre contrade rappresentano un segnale dell’interesse che il nostro territorio suscita in tanti Paesi del Vecchio Continente ed anche Oltreoceano. E gli imprenditori del settore turistico-ricettivo e della ristorazione di Fivizzano e dintorni, non stanno certo a guardare . Si stanno infatti registrando in questi ultimi giorni alcuni cambi di gestione e di proprietà di alcuni storici esercizi commerciali nel capoluogo.

Innanzitutto, non è passata inosservata la ripresa dei lavori di ristrutturazione all’interno del celebre albergo-ristorante “Il Giardinetto“, sorto nell’Ottocento, inattivo da qualche anno, da parte del nuovo proprietario, un imprenditore italo-olandese che sta riportando in auge l’antica magione ricettiva, che tanto lustro ha dato nel passato a Fivizzano.

Vi è inoltre un’altra intelligente idea messa in campo da una persona operante nel settore dell’ospitalità turistica che ha rilevato nel centro del capoluogo un’attività commerciale dismessa dove sarà aperto un locale per esposizione e vendita di prodotti tipici della Lunigiana ed a quanto sembrerebbe anche per assaggio e degustazione degli stessi. Fivizzano quindi, si sta preparando a ricevere gli ospiti ,sia nazionali che stranieri per la prossima stagione turistica ,dando dimostrazione di interesse, lungimiranza e capacità nel settore della ricettività turistica e culturale, volàno trainante dell’economia del territorio.

Roberto Oligeri

x