Al via la caccia al tesoro. Squadre ai nastri per la gara alla scoperta dei gioielli del litorale

Tecnologia e gioco per la riscoperta del territorio e il piacere di una passeggiata con gli altri. Sta riscuotendo grande curiosità l’iniziativa del contest ‘Porto e Città alla scoperta dei tesori di Carrara’. L’iniziativa in programma domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 13, che strizza l’occhio alla promozione turistica attraverso l’uso degli smartphone e presentata la scorsa settimana al Mudac, è pronta ad ospitare le scuole aderenti e le varie squadre che vorranno cimentarsi in questa caccia al tesoro a punti in cui ognuno potrà mettere alla prova le proprie capacità.

Il tesoro sarà costituito da alcuni luoghi specifici di Marina, strade, piazze, monumenti o edifici, con squadre che, attraverso una apposita web app per cellulari, denominata ‘Smart Rogaining’, dovranno rispondere ad alcune sfide fotografiche, arrivare a determinate tappe e accumulare punteggi per la graduatoria finale. L’itinerario condurrà anche attraverso il porto, cuore pulsante dell’economia locale e punto di incontro tra tradizione marittima e modernità, fino al suggestivo centro di Marina, con angoli che raccontano storie di antiche tradizioni, arte e cultura.

I partecipanti saranno immersi in un percorso che svela la ricca storia di Marina, dalle sue origini legate al commercio del marmo, fino a oggi. La web app renderà la caccia al tesoro un gioco digitale, un viaggio ‘gamificato’ che celebra la bellezza, la cultura e le eccellenze di un territorio unico nel suo genere. Gli organizzatori: Autorità Portuale, Comune e Gruppo Grendi, in collaborazione con Mdc Terminal, Fhp Holding Portuale e Spezia & Carrara Cruise terminal, puntano a rendere l’iniziativa un appuntamento annuale, estendendo il percorso di gioco anche agli angoli più affascinanti di tutto il territorio comunale. Un primo progetto ‘pilota’ ha l’auspicio di essere dunque il primo di tante edizioni. L’area di Marina compresa nella caccia al tesoro e individuata per questa prima edizione, sarà una superficie non troppo estesa, in modo da permettere ai partecipanti degli agevoli spostamenti in bicicletta o a piedi. Già tanti i comercianti e i negozi che intendono partecipare mettendo a disposizione location e vetrine.

Le squadre, il cui nome dovrà richiamare qualcosa del territorio di Marina, dovranno essere formate da un numero tra le 3 e le 8 persone, con almeno un componente per squadra che sia maggiorenne. L’obiettivo sarà trovare i punti di interesse nascosti tra strade e luoghi iconici del porto e della città, guadagnando il maggior numero di punti possibili, scattando foto e selfie divertenti e rispondendo a quiz, domande, indovinelli ed enigmi. La classifica verrà redatta al termine della sessione e verrà comunicata con una cerimonia di premiazione all’interno della Marmoteca Giulio Conti a Marina, luogo di ritrovo dei partecipanti. In palio come vincita ci saranno alcuni buoni utilizzabili nel circuito locale. L’iscrizione alla caccia al tesoro è completamente gratuita. Il link per l’iscrizione è https://www.edutainmentformula.com/caccia-ai-tesori-porto-citta-carrara/.