Al via il campionato di ornitologia. Oltre cento allevatori da tutta Italia

rMASSA

E’ stata inaugurata ieri mattina alla presenza anche del vicesindaco del Comune di Massa Andrea Cella, la prima giornata del primo campionato interregionale tosco ligure di ornitologia che si sta svolgendo in queste ore all’interno del parco della Comasca e che durerà fino a domani. Taglio del nastro e inizio dell’iniziativa per decine di volontari, 13 associazioni in totale, e amatori. A partecipare sono stati oltre 100 allevatori, soprattutto amatoriali. Oltre 1500 esemplari per quasi 400 specie in esposizione: domani il lavoro di 17 giudici specializzati porterà alla vittoria di alcuni partecipanti. Soddisfazione per il presidente dell’associazione ornitologica Apuana, Luciano Bandinelli, che ha espresso grande plauso per la buona riuscita della manifestazione e ringraziato tutti coloro che vi hanno contribuito: "Siamo tutti volontari – ha detto – che con dedizione ed impegno portiamo avanti un interesse ed una passione comune a tutti noi, aiutando contestualmente sia questo settore che in generale quello dell’ambiente, locale e non". All’iniziativa erano presenti anche Antonio Esposito , presidente nazionale della federazione ornitologica italiana, e l’ ornitofilo Giuliano Passignani.