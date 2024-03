Al Teatro Guglielmi va in scena ’Piccole donne crescono?’

Questa sera, alle 21, al Teatro Guglielmi, va in scena lo spettacolo ’Piccole donne crescono?’, per la regia di Matteo Marsan. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino (che ha composto anche testi e musica originali) sono le bravissime protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa MayAlcott, ’Piccole donne crescono’. La produzione è di Catalyst-Stanzone delle apparizioni. Lo spettacolo, un omaggio alla festa della donna, che ha già ottenuto grandi successi in altre piazze, rientra nel cartellone di ’Contemporaneamente a Massa’, la rassegna di teatro contemporaneo che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi, e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Avrebbe dovuto tenersi al Teatro dei Servi, ma visto l’alto numero delle richieste andrà in scena stasera al Guglielmi.

’Piccole donne crescono?’ racconta delle sorelle March che tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata per una donna, rappresentano “un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”. Esattamente come noi, ancora oggi. L’epistolario e la biografia della Alcott fanno da contrappunto ai dialoghi per disegnare un quadro nuovo e tentare una risposta possibile al punto interrogativo presente nel titolo: ’Piccole donne crescono?’.